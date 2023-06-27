Победит тот, кто не спешит. Почему ВСУ пока проводят лишь локальные атаки и когда те превратятся в масштабное наступление, — интервью NV 27 июня, 20:16 NV Премиум Герои нашего времени. Кадры наступления подразделения ВСУ (Фото:3-я штурмовая бригада / Пресс-служба УАФ через Reuters)

ВСУ продвигаются вперед медленно и только на трех направлениях. Александр Коваленко, военный эксперт группы Информационное сопротивление, приводит простое и логичное объяснение этому «торможению».

Несколько недель контрнаступления ВСУ пока не принесли ощутимых результатов. Украинские подразделения понемногу продвигаются на юге и юго-востоке Запорожской области, а также медленно окружают вражескую группировку в Бахмуте и проводят локальные атаки еще в нескольких местах на Донбассе. При этом вражеская пропаганда постоянно разгоняет тезис, что украинское контрнаступление захлебнулось. Хотя даже исходя из кадров задействованной в районе атак техники становится понятным, что свои главные силы главнокомандующий Валерий Залужный даже не задействовал.

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Как надо оценивать имеющиеся достижения ВСУ? Об этом NV поговорил с Александром Коваленко, военным экспертом группы Информационное сопротивление.

— Вы написали недавно пост об освобождении поселка Ривнополь — это возле админграницы Запорожской области и Донетчины, на одном из направлений контрнаступления ВСУ. Что это нам дает?