Вместо лобовых атак и колонн танков. Почему начало контрнаступления ВСУ может остаться незаметным — Фридман 26 апреля, 10:43 NV Премиум Украинские военные в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Начало украинского контрнаступления может быть совсем не таким, как его, вероятно, представляет значительная часть гражданской аудитории.

Об этом в своей новой колонке пишет Лоуренс Фридман, заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона.

Чтобы понять, чего ожидать от контрнаступления ВСУ, стоит «освободиться от некоторых естественных предположений о том, как должны выглядеть наступления», подчеркивает аналитик. «Этот термин вызывает в воображении образы героических солдат, атакующих вражеские позиции: будь то кавалерия с обнаженными мечами, или колонны танков, целеустремленно движущиеся по взрыхленным полям, или несчастные солдаты, выбирающиеся из своих окопов, когда раздается сигнал, чтобы промчаться по «ничейной земле», — пишет Фридман.

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