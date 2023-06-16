На фронте идут жестокие и чрезвычайно тяжелые бои, Россия активно перебрасывает подразделения на Восток — пресс-офицер 16 июня, 11:01 Украинские военные (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

На фронте продолжаются жестокие и чрезвычайно тяжелые бои, украинские военные закрепились возле Угледара, сообщил пресс-офицер 112 бригады ТРО Андрей Ковалев в пятницу, 16 июня.

По его словам, подразделения ВСУ за прошедшие сутки и сейчас ведут успешные наступательные действия в районе Новоданиловки, Роботиного, Левадного, Старомайорска и имеют там успех.



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«Это как раз и есть Бердянское и Мариупольское направления. Также активные наступательные действия происходят и на Бахмутском направлении. Буквально сегодня мы получили информацию об успешном наступлении и отражении врага в районе Угледара», — сказал он в эфире Радио Свободы.

Ковалев добавил, что продолжаются жестокие и чрезвычайно тяжелые бои.

По его словам, российская армия перебрасывает свои подразделения с разных направлений на Восток Украины, чтобы усилить линию обороны.

В частности, накануне с юга перебазировали одно из десантно-штурмовых подразделений российской армии.

«Это скорее связано с тем, что они чувствуют „дыры“ в обороне, где проседают силы, и поэтому пытаются перебрасывать эти подразделения для усиления обороны», — сказал Ковалев.

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16 июня в Генштабе ВСУ заявили, что украинские подразделения успешно вели наступательные действия на направлениях:

Новоданиловка-Роботино ( в сторону Токмака, Запорожская область),

в сторону Токмака, Запорожская область), Левадное-Старомайорское ( на границе Запорожской и Донецкой областей),

на границе Запорожской и Донецкой областей), восточнее населенного пункта Ступочки в Донецкой области, вытеснив там россиян с занимаемых позиций,

в районе Угледара ВСУ имели успех на отдельных участках.

Накануне заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на три километра.

