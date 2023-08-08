Кассетные боеприпасы дали новый импульс украинскому контрнаступлению — WSJ

8 августа, 21:22
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Гаубица M777 и украинский военный в Донецкой области, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Гаубица M777 и украинский военный в Донецкой области, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Поставки Украине американских кассетных боеприпасов дали новый импульс контрнаступлению после нескольких недель "незначительного прогресса", пишет газета The Wall Street Journal во вторник, 8 августа.

Как сказано в материале, контрнаступление защитников Украины осложняли обширные минные поля и превосходство авиации страны-агрессора — это мешало Силам обороны масштабно использовать западную бронетехнику для прорыва российских позиций. По данным WSJ, применение кассетных боеприпасов и изменение тактики позволило Силам обороны в некоторых местах подойти к основным оборонным рубежам оккупантов.

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Газета пишет, что эффективность нового оружия защитников Украины показали недавние бои вокруг села Работино Запорожской области. В конце июля взвод Сил обороны попал под шквальный огонь россиян к востоку от села. Бойцы укрылись, а по оккупантам был нанесен удар кассетными боеприпасами. После этого украинские военные слышали, как россияне кричали по рации, что у них много раненых и они отступают.

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В материале также рассказывается, как взвод защитников Украины попал под шквальный пулеметный огонь россиян во время продвижения к российским позициям и был вынужден отступить. После этого Силы обороны ударили по посадке, в которой находились оккупанты, кассетными боеприпасами. Взводу удалось захватить вражескую позицию, ликвидировав около 12 оккупантов и взяв в плен еще нескольких.

Артиллерист Сил обороны, который использовал кассетные боеприпасы, отметил, что они важны, но «не являются поворотным моментом», и что нужно иметь разные виды артиллерии для разных ситуаций.

При этом, по словам командира разведроты капитана Анатолия Харченко, оккупанты начали приспосабливаться и рассредоточивать свои войска, чтобы избежать больших потерь, и выкапывают траншеи глубиной более 2 метров.

«Украина еще не дошла до самых серьезных российских оборонительных сооружений, череды траншей, танковых ловушек и других заграждений. Военные эксперты говорят, что Украине, скорее всего, потребуются танки Leopard-2 и другая западная бронетехника, чтобы прорвать эти рубежи», — пишет WSJ.

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13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но еще не использовала их. Он говорил, что такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя. В тот же день Пентагон подтвердил доставку кассетных боеприпасов в Украину.

В Минобороны Украины отметили, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Запорожская область Военная помощь Поставки оружия Украина-США Кассетные бомбы The Wall Street Journal WSJ Поддержка Украины Контрнаступление Кассетные боеприпасы

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