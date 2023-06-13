Первые последствия контрнаступления ВСУ. Оккупанты оправдывают свои неудачи дождем, Минобороны РФ стремится подчинить силы Пригожина — ISW 13 июня, 10:42 Украинский танкист в Донецкой области, 12 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Новые территориальные достижения украинских сил в Донецкой и Запорожской областях имеют геолокационные подтверждения, тогда как утверждения оккупантов о попытке контратаковать ВСУ на этих участках фронта пока не имеют засвидетельствованных результатов.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

Аналитики ISW подтверждают, что 12 июня ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и достигли новых территориальных достижений. Об этом свидетельствуют не только заявления представителей Минобороны Украины (в частности Анна Маляр сообщила, что на Донецком и Таврическом направлениях ВСУ продвинулись на 6,5 км и отбили 90 кв. км территории за прошедшую неделю), но и геолокационные кадры, опубликованные 12 июня. Они дополнительно указывают на то, что украинские войска достигли определенных ограниченных продвижений в западной части Донецкой области к югу от поселка Великая Новоселка, констатируют в ISW. Там также обратили внимание на заявление представителя Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого, по словам которого украинские военные продолжают контратаки на флангах Бахмутского направления и продвинулись на 250−700 метров в неуточненных районах на окраинах города. Российские источники подтвердили, что ВСУ продолжают контратаковать российские позиции на юго-запад, север и северо-запад от Бахмута, в частности вблизи Берховки (3 км к северо-западу от Бахмута).

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Российские «военкоры» также утверждали, что 12 июня оккупанты якобы пытались контратаковать украинские силы на границе Донецкой и Запорожской областей, где ВСУ достигли наибольших успехов. В частности, в российских пабликах сообщалось, что войска РФ якобы начали контратаку на западе Донецкой области после тактических успехов украинцев вблизи Времовского выступа (в районе села Времовка Волновахского района Донецкой области). Однако аналитики ISW пока не увидели никаких подтверждений территориальных результатов оккупантов во время такой контратаки, если она была. Хотя некоторые российские источники сообщали, что войска РФ якобы снова захватили Макаровку (5 км к югу от Великой Новоселки), однако Маляр сообщала, что по состоянию на 12 июня украинские войска контролируют это село.

Инфографика: ISW

Российские «военкоры» также жаловались, что плохие погодные условия якобы мешали действовать авиации РФ во время украинских атак возле административной границы между Донецкой и Запорожской областями. Они пытались оправдать тактические успехи украинских войск сильным дождем и туманом, что, мол, не позволило российским самолетам и вертолетам наносить удары по скоплению украинских сил. Хотя позже российские источники сообщили, что авиация оккупантов возобновила интенсивные авиаудары по украинским силам 12 июня после того, как прошел дождь.

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что получил приказ от Министерства обороны России с требованием подчинить его силы российскому военному командованию . Пригожин обнародовал фрагмент письма от Минобороны России, которое требует от ЧВК Вагнера и других российских «добровольческих» военных формирований предоставить данные командованию армии РФ о численности своих сил, резервов и оснащения, которое они получили от Минобороны России, до 15 июня. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу 10 июня объявил, что российские добровольцы должны подписать контракты напрямую с Минобороны России до 1 июля. Пригожин заявил, что теперь набирает в 2,5 раза больше желающих присоединиться к вагнеровцам после недавних «провокационных заявлений о необходимости прекращения существования частной военной компании [ЧВК] Вагнера». Он утверждает, что наемники присоединяются к ЧВК Вагнера, чтобы избежать подписания контрактов с Минобороны РФ. Пригожин также обвинил российское командование в использовании этой попытки формализовать «добровольческие» формирования, чтобы навредить ЧВКВагнерана фоне текущего украинского контрнаступления.

В ISW считают, что российское Минобороны стремится централизовать контроль над нерегулярными формированиями и их обеспечением в ответ на контрнаступление Украины, а также хочет ограничить «независимость» Пригожина . Аналитики предполагают, что Сергей Шойгу и российское военное командование могут пытаться восстановить определенную благосклонность Владимира Путина после того, как российские войска относительно успешно провели отдельные оборонительные операции на юге Украины. И теперь они хотят использовать это как рычаг, чтобы продолжить формализацию российских нерегулярных сил — шаг, который Минобороны РФ, вероятно, планировало осуществить еще зимой 2023 года. Однако тогда операции сил Пригожина в Бахмуте и отсутствие решающих побед регулярных сил РФ на Донбассе, возможно, ограничили способность Минобороны РФ воплотить эти планы в жизнь. В ISW предполагают, что такой шаг для армии РФ может быть обоснованным с военной точки зрения и по крайней мере частично не связан со спором с Пригожиным, поскольку формальный учет и прямой контроль над массивом российских нерегулярных формирований, скорее всего, позволит российскому военному командованию проще передислоцировать силы при необходимости.

Тем временем чеченский главарь Рамзан Кадыров продолжает пытаться приблизиться к Минобороны России и дистанцироваться от Евгения Пригожина. Об этом свидетельствует показательное событие 12 июня, когда Кадыров сообщил, что несколько чеченских командиров, в том числе командующий чеченским спецназом Ахмат генерал-майор Апти Алаудинов, встретились с заместителем начальника Генерального штаба России генерал-полковником Алексеем Кимом, чтобы подписать контракты с Минобороны России. Публичная демонстрация соглашения между Кадыровым и Минобороны России еще больше сближает его и спецназовцев Ахмата с официальным российским военным аппаратом, одновременно еще больше отдаляя Кадырова от Пригожина.