Резников показал карту осеннего наступления ВСУ

5 октября, 22:14
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Защитники Украины в районе освобожденного Изюма Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Защитники Украины в районе освобожденного Изюма Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр обороны Алексей Резников показал карту осеннего наступления ВСУ на востоке и юге Украины.

«Пока российский парламент“ опьянен тщетными попытками аннексии, наши бойцы продолжают идти вперед. Это лучший ответ на любые референдумы“, „указы“, „договоры“ и пафосные речи», — написал Резников у себя в Twitter в среду, 5 октября.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1577709011289477120

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко 4 октября рассказал, что защитники Украины освободили от российских оккупантов 1 534 населенных пункта, из которых 483 — в Харьковской области. По словам первого замминистра внутренних дел Евгения Енина, в Херсонской области были освобождены более 50 населенных пунктов.

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 4 октября сказано, что ВСУ продолжают добиваться «значительных успехов» в Херсонской области, одновременно продолжая наступление в Харьковской и Луганской областях.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Карта боя Карта Карта военных действий Наступление Боевые действия Контрнаступление Алексей Резников Война России против Украины

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