ISW о начале контрнаступления ВСУ: где атакует Украина и что следует знать об операции под Ореховым на фоне заявлений пропаганды РФ 9 июня, 09:25 Военнослужащие ВСУ в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Украина действительно начала более широкие контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. Некоторые из них уже принесли первые успехи, а менее удачная атака ВСУ в районе Орехова Запорожской области не должна быть поводом для поспешных суждений о потенциале контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

Украина провела контрнаступательные операции «с различными результатами» по меньшей мере на трех участках фронта, констатируют аналитики ISW. Они отмечают, что эти операции разворачиваются с 4 июня и действительно являются частью «более широких контрнаступательных усилий ВСУ». В частности это такие участки фронта:

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на Бахмутском направлении — украинские официальные лица сообщили, что ВСУ перешли здесь от оборонительных к наступательным операциям и продвинулись на расстояние от 200 метров до почти 2 км на флангах города;

западная часть Донецкой области у границы с Запорожской областью — здесь с 4 июня украинские войска достигли тактических успехов во время ограниченных локальных контратак, отмечают эксперты ISW;

западная часть Запорожской области: украинские войска, вероятно, совершили атаку в этом районе в ночь с 7 на 8 июня неподалеку от Орехово, но, похоже, не достигли успехов в рамках этой атаки по состоянию на момент публикации отчета ISW.

В сегодняшней сводке ISW наиболее подробно анализирует последний эпизод — «ограниченную, но значимую атаку на западе Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня». Аналитики Института считают, что россиянам удалось провести здесь доктринальную оборонительную операцию и, вероятно, восстановить свои первоначальные позиции по состоянию на 8 июня.

Поздно вечером 7 июня российские источники начали сообщать, что части украинских бригад, недавно оснащенных западной техникой, начали атаку на юго-запад от города Орехов. Несколько российских «военкоров» утверждали, что украинские войска наступали вдоль линии Малая Токмачка-Пологи с целью прорвать российскую оборонительную линию между селами Работино и Вербово (оба примерно в 15 км к юго-востоку от Орехова). Российские источники признали, что украинские силы прорвали первую линию обороны на этом направлении, но сообщили, что российским подразделениям удалось контратаковать и в итоге отбросить украинские силы на исходные позиции. Геолоцированные видеозаписи боевых действий свидетельствуют о том, что ограниченные украинские силы пересекли трассу N08 Пологи-Воскресенка, однако российские источники утверждают, что оккупанты, вероятно, оттеснили украинцев в направлении Орехова к линии фронта и якобы вернули утраченные позиции.

Российская пропаганда также утверждала, что в этих боях якобы были нанесены удары по западной технике: журналист BILD предположил, что пострадать мог один танк Leopard 2, однако эта информация остается неподтвержденной.

Об этой контрнаступательной операции ВСУ в районе Орехова ISW озвучивает несколько выводов:

Хотя российские источники акцентируют внимание на том, что ВСУ вероятно потеряли в этой операции отдельные транспортные средства, предоставленные Западом, такие потери неизбежны во время любых военных действий. «Западная техника не является более устойчивой для повреждений, чем та техника, которую украинцы используют и теряют с февраля 2022 года. Потеря техники — в частности западной — в начале контрнаступления ВСУ не является показателем его будущего прогресса . Важно не преувеличивать влияние начальных потерь западной или любой другой техники, особенно в боях для прорыва против подготовленных оборонительных позиций», — отмечают аналитики ISW.

. Важно не преувеличивать влияние начальных потерь западной или любой другой техники, особенно в боях для прорыва против подготовленных оборонительных позиций», — отмечают аналитики ISW. Министерство обороны России и провоенное сообщество РФ отреагировали на украинскую атаку « нехарактерно слаженно», в частности восхваляя подразделения Южного военного округа за отражение атаки и восстановление утраченных позиций. По мнению экспертов Института изучения войны, такая реакция свидетельствует, что оккупантам удалось провести плановые оборонительные действия, поскольку обычно российское информационное пространство реагирует с высокой степенью хаоса и несогласованности в том случае, когда события на поле боя застигают его врасплох, что не позволяет пропагандистскому аппарату выработать четкую линию реакции.

нехарактерно слаженно», в частности восхваляя подразделения Южного военного округа за отражение атаки и восстановление утраченных позиций. По мнению экспертов Института изучения войны, такая реакция свидетельствует, что оккупантам удалось провести плановые оборонительные действия, поскольку обычно российское информационное пространство реагирует с высокой степенью хаоса и несогласованности в том случае, когда события на поле боя застигают его врасплох, что не позволяет пропагандистскому аппарату выработать четкую линию реакции. Согласно сообщениям российских источников, осложнить наступательные действия ВСУ в районе Орехова могло использование российскими войсками систем радиоэлектронной борьбы ( РЭБ), поддержки с воздуха и наземных мин против украинских сил.

РЭБ), поддержки с воздуха и наземных мин против украинских сил. Российские войска, похоже, смогли воспользоваться принципами своей формальной доктрины относительно тактических оборонительных действий в ответ на украинские атаки: она предусматривает, что первый эшелон войск должен остановить или замедлить атакующие силы с помощью минных полей, укреплений и опорных пунктов, а второй эшелон — контратаковать противника. «Этот маневр является регулярной частью оборонительных операций и выполнялся как украинскими, так и российскими войсками на протяжении всей войны», — отмечают аналитики ISW. Они призывают не толковать динамическое изменение контроля определенной местности в первые дни операции « как общий результат более широкой атаки».

как общий результат более широкой атаки». Подразделения российского Южного военного округа армии РФ, развернутые в этом конкретном районе [запад Запорожской области], вероятно, являются более качественной группировкой сил, чем Россия имеет на других участках фронта. Поэтому их оборонительные усилия вряд ли будут отражать оборонительные возможности российских группировок на других участках фронта. В частности, подразделения 58-й общевойсковой армии, действующие в этом секторе, вероятно, в целом свежее и опытнее, чем подразделения оккупационной армии в других местах.

Оборону этого сектора оккупантами не следует воспринимать как показатель общей обороноспособности России в период, когда ВСУ продолжают контрнаступательные операции. «Российские войска, которые оборонялись в других секторах, на самом деле показали гораздо худшие результаты. Украина, которая недавно возобновила инициативу на поле боя по всему театру боевых действий, сможет выбирать, где именно продолжать атаку, учитывая, среди прочих факторов, оборонительные возможности различных российских группировок вдоль линии фронта», — резюмируют аналитики ISW.

В целом украинские атаки в западной части Запорожской области, проведенные 8 июня, не отражают полный объем возможностей ВСУ в нынешнем контрнаступлении. Ранее Украина уже продемонстрировала способность вести слаженную и эффективную наступательную операцию с использованием многочисленных механизированных бригад, когда еще в сентябре 2022 года освобождала Харьковскую область, напоминают в Институте изучения войны. Там также отмечают, что ВСУ обладали этой способностью — и силами, и способностью координировать сложные атаки — еще до того, как Запад предоставил Украине технику для наступательных бригад и провел дополнительные учения для военных ВСУ.

Контрнаступление Украины, вероятно, будет состоять из многих мероприятий разного масштаба, включая более локальные атаки — подобно тем, что наблюдались в этом секторе 8 июня. Поэтому меньшие усилия не отражают максимальную численность или эффективность украинских военных, отмечают в ISW. Там напоминают о более ранних сообщениях, что Украина сформировала 12 специализированных бригад для контрнаступления, девять из которых оснащены западной техникой и три — имеющейся в Украине техникой. Похоже, что Украина привлекла лишь часть большого резерва сил, доступных для контрнаступательных операций, и наблюдателям следует избегать подсчета вероятно привлеченных украинских бригад или поврежденной западной техники как попытку измерить остатки эффективной боевой мощи украинских сил, подчеркивают в ISW.

Участки контрнаступления ВСУ в Запорожской и Донецкой областях — карта

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW