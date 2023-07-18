В ВСУ раскрыли тактику Сил обороны Украины под Бахмутом 18 июля, 12:27 Силы обороны Украины методично освобождают территории в районе Бахмута (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

Силы обороны Украины продвигаются под Бахмутом, делая все для уменьшения своих потерь.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый на брифинге.

«Там ежедневно имеем движение, которое учитывается сотнями метров. Если говорить о неделях — километрами. Возможно, еще не десятки километров, но мы действуем очень осторожно, учитывая, что у нас по сути паритет с врагом. Нет большого преимущества над ним», — пояснил он.

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Череватый отметил, что ВСУ осуществляют огневой контроль над российскими оккупантами и делают все для улучшения своего тактического положения и ухудшают положение противника, «нанося ему максимальные потери».

«Мы действуем очень осторожно, используя маневр, охват врага. Используем весь спектр тактического новаторства, чтобы постепенно с наименьшими потерями, что нам удается, продвигаться, вытеснять врага», — резюмировал он.

10 июля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ заняли господствующие высоты вокруг Бахмута.



15 июля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Вооруженные Силы Украины сохраняют инициативу на Бахмутском направлении, оказывая давление на россиян и на южном, и на северном флангах.

17 июля в ВСУ сообщили, что войска РФ постоянно стягивают резервы под Бахмут, так как пытаются сохранить свои позиции.