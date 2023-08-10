Войска РФ используют имитационные маневры в населенных пунктах для дискредитации ВСУ — Гуменюк 10 августа, 10:42 Российские оккупанты начали применят новую тактику для дискредитации ВСУ (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупационные войска РФ используют имитационные маневры и обстреливают свои позиции на захваченных территориях, чтобы дискредитировать ВСУ.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Россияне часто имитируют оставление некоторых населенных пунктов. Затем снова к ним возвращаются, но в паузе, пока они отсутствовали, как правило, очень мощно обстреливают эти населенные пункты», — рассказала она.

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По словам Гуменюк, затем с разъяснительной работой оккупанты идут к местным и рассказывают, что это делали якобы Силы обороны Украины.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.