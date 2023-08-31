Штурмы и лобовые атаки. В ВСУ рассказали о тактике российских оккупантов на востоке Украины 31 августа, 11:57 ВСУ продолжают контрнаступление (Фото:Гештаб ВСУ)

Российские оккупанты используют разлиную тактику на самых горячих участках фронта на востоке Украины, чтобы не дать ВСУ продвинуться в ходе контрнаступления.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

На Бахмутском направлении противник использует лобовые атаки.

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«Происходят лобовые атаки. То есть враг мешает нам идти вперед, освобождать наши территории, используя также тактику штурмов. Там идут достаточно жесткие бои», — отметил Евлаш.

Он добавил, что на южном фланге Бахмута Силам обороны Украины удается продвигаться вперед, но с тяжелыми боями.

На Лимано-Купянском направлении РФ сосредоточила около 10 тысяч своих военных.

«Враг сейчас акцентирует на этом направлении свое наибольшее внимание, поскольку здесь он пытается продавить нашу оборону, найти слабые места. Однако ВСУ удается сдерживать врага», — резюмировал представитель ВСУ.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Роботино лежит на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От села до города около 20 км, а дальше — Мелитополь.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Под Бахмутом ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.