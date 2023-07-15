Перемалывать россиян. Рустамзаде назвал соотношение потерь на поле боя, которое позволит ВСУ истощить врага 15 июля, 19:28 Защитник Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Системное соотношение потерь 1 к 3 или 1 к 5 позволит защитникам Украины начать истощение российских оккупантов на поле боя. Такое мнение высказал азербайджанский военный аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде в интервью NV.

«Истощение — это когда вы добиваетесь соотношения потерь 1 к 3, 1 к 5, когда, скажем, российская армия теряет пять танков, а украинская армия теряет один танк», — объяснил он.



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По мнению Рустамзаде, для истощения врага на поле боя Силам обороны нужны истребители, высокоточная артиллерия и много боеприпасов. Он отметил, что истребители F-16 позволят украинским пилотам доминировать в воздухе, а у оккупантов не будет возможности проводить оборонительные операции.

По словам эксперта, сейчас ситуация с потерями на фронте меняется, и Украина, и страна-агрессор привлекают резервы.

«Вчера украинская армия на этом участке фронта имела успех. Скажем, могла обеспечивать потери 1 к 3. Но ночью туда подошли новые российские резервы — и как бы уже 1 к 3 не получается. Получается 1 к 1, 1 к 2. Ситуация постоянно в динамике. Идут бои и, скажем так, украинская армия еще не вышла на ту прямую, которая обеспечивает системное перемалывание противника. Сейчас мы видим хрупкий баланс, который играет, и сказать, что украинская армия систематически уничтожает большее количество сил противника, было бы неправильно», — подчеркнул он.

Эксперт также сказал, что после поставки кассетных боеприпасов, вероятно, потери российских оккупантов резко увеличатся.

В начале июля заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что потери защитников Украины на юге в пять раз меньше, чем у российских оккупантов, на востоке — в восемь раз.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский говорил, что потери страны-террориста во время контрнаступления Сил обороны в восемь-десять раз превышают украинские потери.