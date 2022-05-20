Буданов рассказал, какое оружие нужно Украине для ускорения контрнаступления

20 мая, 17:14
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Уничтоженная российская военная техника в Буче Киевской области, 16 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Уничтоженная российская военная техника в Буче Киевской области, 16 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что нужно Украине для ускорения контрнаступления.

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В интервью газете The Wall Street Journal Буданов подчеркнул, что Украине срочно необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация. Он объяснил, что защитники Украины уже начали контрнаступление по некоторым направлениям, но провести широкомасштабное наступление без этого оружия будет сложно.

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«Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые у нее есть, от крылатых ракет, которые запускают с подлодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь задействован весь спектр российского оружия, кроме ядерного», — также сказал начальник ГУР.

13 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцев ожидают чрезвычайно сложные недели полномасштабного вторжения РФ, а Украина входит в долгосрочную фазу войны.

До этого заместительница министра обороны Анна Маляр сказала, что Украина выиграла первую фазу войны, развязанной Россией: оккупанты не достигли ни одной из поставленных целей и понесли тяжелые потери.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 19 мая рассказал, что Украина смогла отобрать у противника стратегическую инициативу и провела ряд успешных контрнаступлений.

Оккупанты бегут. Украинские десантники уничтожают БМП и пехоту россиян

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины The Wall Street Journal ГУР Контрнаступление Кирилл Буданов Война России против Украины

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