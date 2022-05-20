Буданов рассказал, какое оружие нужно Украине для ускорения контрнаступления
Уничтоженная российская военная техника в Буче Киевской области, 16 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Jorge Silva)
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что нужно Украине для ускорения контрнаступления.
Война России против Украины — главные события 20 мая
В интервью газете The Wall Street Journal Буданов подчеркнул, что Украине срочно необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация. Он объяснил, что защитники Украины уже начали контрнаступление по некоторым направлениям, но провести широкомасштабное наступление без этого оружия будет сложно.
«Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые у нее есть, от крылатых ракет, которые запускают с подлодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь задействован весь спектр российского оружия, кроме ядерного», — также сказал начальник ГУР.
13 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцев ожидают чрезвычайно сложные недели полномасштабного вторжения РФ, а Украина входит в долгосрочную фазу войны.
До этого заместительница министра обороны Анна Маляр сказала, что Украина выиграла первую фазу войны, развязанной Россией: оккупанты не достигли ни одной из поставленных целей и понесли тяжелые потери.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 19 мая рассказал, что Украина смогла отобрать у противника стратегическую инициативу и провела ряд успешных контрнаступлений.
Оккупанты бегут. Украинские десантники уничтожают БМП и пехоту россиян
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.