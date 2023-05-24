Как россияне укрепили свои позиции перед контрнаступлением ВСУ — спутниковые снимки 24 мая, 19:07 В России готовятся к активным действиям украинских войск (Фото:ВВС)

Спутниковый анализ BBC обнаружил разветвленные оборонительные сооружения, которые Россия выстроила в ожидании украинского контрнаступления, пишут журналисты Даниэль Палумбо и Эрван Риволт.

Пляжний курорт, що порізаний укріпленнями. Протитанкові рови вздовж траси. Супутниковий аналіз BBC виявив розгалужені оборонні споруди, які Росія побудувала в очікуванні українського контрнаступу.

Після місяців глухого кута довгоочікуваний контрнаступ стане вирішальним випробуванням для України. Від неї очікують, що вона зможе досягти значних успіхів на полі бою за допомогою зброї, яку отримала від Заходу.

Вивчивши сотні супутникових знімків, BBC виявила місця на півдні України, де Росія з жовтня будувала потужні укріплення.

Чотири локації дають зрозуміти, чого очікує Росія від контрнаступу та з якими засобами оборони можуть зіткнутися українські сили.

1. Західне узбережжя Криму

Захоплений Росією в 2014 році Крим раніше був відомий насамперед пляжними курортами.

Тепер замість шезлонгів і парасольок узбережжя довжиною 25 км покраяне оборонними спорудами, які побудували росіяни.

На зображенні нижче — відкритий піщаний пляж на західному узбережжі, який не має природного захисту, як-от скелі чи пагорби.

BBC

Пляж укріплений насамперед «зубами дракона». Це бетонні блоки у формі пірамід, які перекривають шлях танкам та іншій військовій техніці.

Позаду них — лінія окопів, яка забезпечує прикриття від наступальних атак. Вздовж окопів можна також помітити кілька бункерів.

Стоси деревини та землерийні машини вздовж узбережжя свідчать про те, що коли знімок зробили у березні, роботи ще тривали.

Деякі військові експерти припускають, що укріплення, швидше за все, є запобіжним заходом, а не ознакою того, що Росія очікує нападу з моря, адже Україна має невеликий військово-морський потенціал.

Аналітикиня розвідки Лейла Гест каже: «Укріплення, ймовірно, створені для того, щоб стримати будь-яку зухвалу українську атаку на Крим».

Укріплення на пляжі є лише одним із прикладів величезної мережі траншей, зображеної чорними крапками на мапі нижче. Мапа створена на основі роботи аналітика з відкритих джерел Брейді Афріка.

BBC

BBC змогла ідентифікувати інші ключові фортифікаційні об'єкти, визначивши місця окремих траншей із відео у соціальних мережах.

Як тільки стала відома одна з локацій, можна було відстежити всю мережу траншей за допомогою супутникових зображень.

2. Токмак

Невелике місто Токмак лежить на ключовій трасі на південному сході країни. Українські сили можуть атакувати у цьому напрямку, щоб відрізати Крим від інших контрольованих Росією територій.

Були повідомлення про «евакуацію» мирного населення, яку проводили вочевидь з метою перетворити місто на військову фортецю. Це має забезпечити солдатам доступ до припасів і базу для відступу.

BBC

На супутниковому знімку вгорі видно дві лінії окопів на північ від Токмака — у напрямку, з якого могла б наступати Україна.

За цими траншеями є ще одне кільце укріплень навколо міста з трьома шарами оборони. Їх можна чітко роздивитися на цьому супутниковому знімку зблизька.

BBC

У верхній частині знімка видно протитанковий рів. Зазвичай вони мають глибину щонайменше 2,5 м і призначені для того, щоб перешкодити руху танків та іншої важкої техніки супротивника.

За ровом є кілька рядів «зубів дракона» та ще одна мережа траншей.

BBC

Утім, українські військові можуть зіткнутися і з іншими пастками.

Цілком імовірно, що земля між трьома лініями оборони Токмака замінована, каже Марк Канчіан з Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

«Мінні поля є стандартною частиною будь-якої оборони, і росіяни широко їх використовували протягом усієї війни».

«Тут заміновані ділянки можуть бути великими і краще прихованими, щоби сповільнити українські атаки, поки артилерія та піхота зможуть відбити атакувальні сили».

BBC також виявила, що три інших міста поблизу Токмака були укріплені схожим чином.

3. Траса E105

Лінія протитанкових ровів і траншей проходить тепер уздовж 35-кілометрової ділянки траси E105 на захід від Токмака.

BBC

Дорога E105 є стратегічно важливою, вона з'єднує контрольований Росією Мелітополь на півдні із Запоріжжям, який контролює Україна. Сторона, яка контролює цю трасу, може легко переміщати війська регіоном.

Якщо українські війська спробують скористатися цією дорогою, Росія, ймовірно, обстрілюватиме її з важкої артилерії з ліній своєї оборони. Позиції росіян також розташовані у радіусі дії іншої траси — Т401, яка також може стати ціллю.

«Росіяни стурбовані нещодавно створеними українськими підрозділами бронетехніки. Якщо ці підрозділи зможуть вийти на головну магістраль, вони зможуть рухатися дуже швидко», — каже Канчіан.

«Російська стратегія полягає у тому, щоб відтіснити їх від доріг і таким чином сповільнити».

4. Рівнопіль на північ від Маріуполя

Маріупольський порт займає стратегічне положення між окупованими Росією територіями на сході та Кримом на півдні. Він також став символом опору вторгненню, коли захисники Маріуполя упродовж трьох місяців тримали оборону міста.

Росія очікує, що Україна спробує відвоювати його. Про це свідчать і лінії круглих траншей навколо міста, які виявила BBC.

Вони розташовані поблизу невеликого села Рівнопіль приблизно за 55 км на північ від Маріуполя. Кожна кругла траншея має насип з ґрунту посередині, можливо, для захисту артилерії, або для підтримки стійкості гармат.

BBC

Траншеї, розташовані по колу, дозволяють солдатам сховатися та переміщати артилерію, щоби вона могла цілитися у будь-якому напрямку.

Це свідчить про те, що Росія готується захищати відкриті ділянки, які не мають природного захисту, як-от пагорбів і річок, поряд з їхньою більш широкою мережею окопів.

Утім, деякі аналітики зазначають, що українські війська за допомогою таких супутникових зображень, а також безпілотників можуть ідентифікувати та обійти багато з цих оборонних пунктів.

Олександр Лорд зі стратегічної консалтингової фірми Sibylline Ltd каже: «Тому росіяни, ймовірно, спробують спрямувати українські сили певними маршрутами, які щільно заміновані та на які націлена російська артилерія».

На супутникових знімках можна легко роздивитися засоби оборони, але все це може бути також частиною плану Росії.

Репортаж за участі Тома Спенсера