В США и Европе оценили возможные сценарии контрнаступления ВСУ и рассказали, что будет успехом — NYT 10 июня, 15:33 Украинский военный у линии фронта в Донецкой области, 28 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Американские и европейские чиновники на условиях анонимности рассказали The New York Times, что будут считать успехом контрнаступления Украины. Издание делает вывод: им станет возвращение и удерживание ранее оккупированных ключевых участков территории, а также нанесение войскам РФ такого удара, «который заставит Кремль поставить под сомнение свои будущие военные перспективы».



По оценкам разведки США, наиболее вероятный сценарий контрнаступления — небольшие победы Украины на начальном этапе боевых действий, такие как возвращение частей оккупированных территорий Донбасса или вытеснение россиян с территорий на юго-востоке Украины. Символической и стратегической победой для ВСУ стало бы освобождение Запорожской АЭС, пишет издание.

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Американские и европейские чиновники говорят, что для Украины очень важно перерезать или как минимум сжать так называемый сухопутный мост в Крым. Даже если украинским войскам не удастся выйти к Азовскому морю, заняв населенные пункты на юге, они смогут его сузить.

«С этих позиций украинские войска могли бы использовать артиллерию средней дальности, чтобы создать угрозу для российских командных пунктов в Крыму и любым военным грузам, которые Россия переправляет вдоль побережья», — пишет NYT.

По словам американских чиновников, для ВСУ важно не только вернуть территории, но и удержать их. Также они говорят, что целью контрнаступления должно стать дальнейшее ослабление российских сил, сказано в материале. В то же время, вытеснение всех российских войск с оккупированных ими территорий сейчас чиновники США и Европы считают маловероятным, отмечает газета.

Другой потенциальный сценарий контрнаступления, по мнению спецслужб США, заключается в том, что Россия допустит ошибку, пишет NYT. Например, оккупанты могут разместиться не в том месте или же окажутся недостаточно защищенными, что позволит ВСУ нанести сокрушительный удар.

В то же время западные чиновники опасаются, что наступление Украины может оказаться «слишком успешным», и это заставит диктатора Владимира Путина начать массовую мобилизацию населения, отмечает газета.

Неудачным наступление может считаться, если сохранится та линия фронта, которая есть сейчас, или если украинская армия не сможет вернуть ни одного «важного» города, пишут журналисты. В таком случае союзники могут начать сомневаться в стратегии поддержки Киева, особенно если Украина потеряет слишком много бойцов и техники, говорится в материале.

В то же время сейчас на фоне сообщений СМИ, что контрнаступательные действия уже начались и у ВСУ есть потери в технике, официальные лица США оптимистично настроены относительно дальнейших успехов Украины — «достаточных, пусть даже постепенных, чтобы назвать боевые действия успешными».

«Путин не настроен на переговоры, но понимает грубую силу. И именно это делает контрнаступление таким важным. Если за ним последует дальнейшая поддержка Запада и гарантии безопасности, это, по крайней мере, может изменить расчет Москвы», — заключает NYT.

