За минувшую неделю потери оккупационной армии РФ в восемь раз больше, чем у ВСУ — Маляр 26 июня, 09:52 Тела ликвидированных в Донецкой области российских оккупантов (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

За минувшую неделю в рамках контрнаступления ВСУ потери оккупационной армии РФ превысили украинские в восемь раз, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Об этом она сообщила в своем Telegram.

По ее словам, за этот период уничтожены сотни единиц вражеской военной техники, среди которых танки, вертолеты и артиллерийские системы.

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Маляр уточнила, что Силам обороны Украины удалось уничтожить два вражеских вертолета Ка-52 и один Ми-24 за неделю. Также были сбиты 48 из 51 иранских ударных дрона-камикадзе.

Также ВСУ нанесли более 110 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов врага, нанесли поражение по 11 пунктам управления и поразили 7 складов боеприпасов врага.

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Только за последнюю неделю удалось ликвидировать почти 5000 российских военных и уничтожить почти 700 единиц вражеской техники.

Всего с начала большой войны потери РФ превысили 225 тысяч оккупантов убитыми.





