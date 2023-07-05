Сырский сравнил потери оккупационной армии РФ и ВСУ в ходе контрнаступления 5 июля, 11:21 С начала большой войны РФ уже потеряла в Украине более 231 тысяч своих военных убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Потери оккупационной армии РФ во время контрнаступления ВСУ часто в восемь-десять раз превышают потери украинской армии.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью телеканалу ABC News.

«Противник несет в восемь, а то и в десять раз большие потери, особенно по количеству убитых», — отметил он.

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Точные цифры Сырский не уточнил.

Издание напомнило, что ранее западные официальные лица сообщали, что и российские оккупанты, и украинские войска в ходе контрнаступления несут большие потери. Особенно на юге Украины, где РФ оборудовала серьезные оборонительные сооружения.

Минобороны Украины сообщало об освобождении девяти населенных пунктов на юге и востоке в июне. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

4 июля в ВСУ заявили, что на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны россиян — до двух километров. Силы обороны продвигаются на юге и по южному флангу вокруг Бахмута.



