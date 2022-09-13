Пограничники показали брошенные позиции войск РФ под Святогорском — видео 13 сентября, 16:28 Российские оккупанты оставили на позициях боеприпасы и снаряжение (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)

Украинские пограничники показали, как выглядят брошенные позиции армии РФ под Святогорском Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба в Telegram.

Там отметили, что российские оккупанты продолжают наспех отступать, «оставляя после себя привычную для них атмосферу».

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Отступая, войска РФ оставили после себя боеприпасы, остатки снаряжения, сухпайки и много мусора.

С начала сентября ВСУ перешли в контрнаступление в Донецкой области, освобождены ряд населенных пунктов, среди них — Святогорск и Борогодичное.

Контрнаступление также продолжается на Херсонском и Харьковском направлениях. Войска РФ убегают, оставляя десятки единиц военной техники и арсеналы боеприпасов.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.





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