Пограничники показали брошенные позиции войск РФ под Святогорском — видео

13 сентября, 16:28
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Российские оккупанты оставили на позициях боеприпасы и снаряжение (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)

Российские оккупанты оставили на позициях боеприпасы и снаряжение (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)

Украинские пограничники показали, как выглядят брошенные позиции армии РФ под Святогорском Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба в Telegram.

Там отметили, что российские оккупанты продолжают наспех отступать, «оставляя после себя привычную для них атмосферу».

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=yI3JFTpprsQ

Отступая, войска РФ оставили после себя боеприпасы, остатки снаряжения, сухпайки и много мусора.

С начала сентября ВСУ перешли в контрнаступление в Донецкой области, освобождены ряд населенных пунктов, среди них — Святогорск и Борогодичное.

Контрнаступление также продолжается на Херсонском и Харьковском направлениях. Войска РФ убегают, оставляя десятки единиц военной техники и арсеналы боеприпасов.

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В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Святогорск Контрнаступление Война России против Украины

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