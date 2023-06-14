Шесть побратимов погибли. Подробности неожиданного для оккупантов штурма Нескучного, который закончился освобождением села — интервью с бойцом 14 июня, 19:10 NV Премиум Бойцы батальона Арей (Фото:Скриншот видео 7-й окремий батальйон Арей УДА / Facebook)

11 июня Вооруженные силы Украины деоккупировали село Нескучное Волновахского района Донецкой области.

В освобождении населенного пункта принимали участие бойцы 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

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Radio NV пообщалось с Сергеем Жеребилом. В интервью он рассказал подробности одержания тяжелого, но успеха.

— Я читал, что штурм населенного пункта длился четверо суток, а двое с половиной из них — это был непрерывный бой. Как это происходило?

— Населенный пункт Нескучное — это некий форпост на юге Донецкой области. И более года он находился под оккупацией. Было несколько попыток его освобождения, штурмов другими подразделениями Вооруженных сил Украины. Но тогда были немножко другие условия. Нам вместе с другими подразделениями Сил обороны это удалось.

Это было не так просто, потому что это Нескучное — это форпост, и у него сложная география. Вход в этот населенный пункт один и выход один. С правой стороны высота, с левой стороны река Мокрые Ялы. И вход с левой стороны был ограничен тем, что на высоте под рекой стояла школа, в которой был укреп российских оккупантов.

Поэтому была большая подготовительная работа. Наш батальон Арей пришел от Херсона на запорожское направление. В начале марта была определена задача именно здесь. Мы изучали противника, вели позиционную оборону.

А 7 июня утром начали штурм населенного пункта Нескучное.