«У страха россиян большие глаза». Как оккупанты ожидают наступление ВС Украины и как будут пытаться отвечать — интервью с экспертом 25 апреля, 10:19 NV Премиум Украинская артиллерия недалеко от Бахмута, Донецкая область, 23 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российское командование пытается мгновенно реагировать на информацию о тех или иных действиях украинских Сил обороны и испуганно наносить удар по местам вероятной дислокации ВСУ, рассказал Radio NV Андрей Крамаров, военный эксперт.

— Начнем с ночной атаки дронами в Севастополе. Спикер Воздушных сил Украины говорил, что очень тяжело сбивать эти надводные дроны. Прокомментируйте, что известно вам на этот час и как вам новость о том, что что-то таки этот надводный дрон сбил?

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— Во-первых, там была комбинированная атака скорее всего, потому что у них еще до того взрыва за несколько часов в Севастополе начала работать, в районах Крыма, которые находятся севернее Севастополя, воздушная тревога. Было слышно, что работают средства ПВО. После этого произошел взрыв в самом Севастополе, как заявляет их временная оккупационная администрация. Взрыв произошел от надводного дрона. Причем заявление как всегда содержит очень гениальный тезис о том, что было два дрона.