Войска РФ увеличили количество вылетов боевой авиации, пытаясь сдержать контрнаступление ВСУ — британская разведка 14 июня, 09:37 Российский бомбардировщик Ту-22М3 (Фото:Dmitriy Pichugin/Wikimedia)

В последние две недели войска РФ увеличили количество вылетов тактической боевой авиации, особенно на юге Украины, пытаясь сдержать контрнаступление ВСУ.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии в Twitter.

В британском ведомстве отмечают, что такие действия оккупантов почти наверняка стали ответом на наступательные операции Сил обороны Украины.

Видео дня

В то же время, нынешнее количество вылетов авиации РФ остается значительно ниже, чем в начале войны, когда пик вылетов достигал 300 в день.

«С начала вторжения юг Украины часто был более разрешен для российских воздушных операций по сравнению с другими участками фронта. За последний год ВКС расширили применение оружия класса „воздух-земля“, такого как планирующие бомбы, которые позволяют штурмовикам находиться на значительном удалении от целей», — резюмировали в разведке.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины начали контрнаступление. По его словам, есть движение вперед на Бердянском направлении.

За прошедшую неделю украинские защитники продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.

В Минобороны заявили, что бои идут в районе шести населенных пунктов на четырех направлениях. Силы обороны Украины продвинулись до километра на Бердянском, Бахмутском и Торецком направлениях.

Инфографика: NV

Инфографика: NV

В ОП подчеркнули, что не стоит ожидать быстрых результатов по деоккупации всей территорий страны. Там добавили, что конечная цель контрнаступления — освобождение всех украинских территорий, включая Крым.