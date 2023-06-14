Войска РФ увеличили количество вылетов боевой авиации, пытаясь сдержать контрнаступление ВСУ — британская разведка
Российский бомбардировщик Ту-22М3 (Фото:Dmitriy Pichugin/Wikimedia)
В последние две недели войска РФ увеличили количество вылетов тактической боевой авиации, особенно на юге Украины, пытаясь сдержать контрнаступление ВСУ.
Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии в Twitter.
В британском ведомстве отмечают, что такие действия оккупантов почти наверняка стали ответом на наступательные операции Сил обороны Украины.
В то же время, нынешнее количество вылетов авиации РФ остается значительно ниже, чем в начале войны, когда пик вылетов достигал 300 в день.
«С начала вторжения юг Украины часто был более разрешен для российских воздушных операций по сравнению с другими участками фронта. За последний год ВКС расширили применение оружия класса „воздух-земля“, такого как планирующие бомбы, которые позволяют штурмовикам находиться на значительном удалении от целей», — резюмировали в разведке.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины начали контрнаступление. По его словам, есть движение вперед на Бердянском направлении.
За прошедшую неделю украинские защитники продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.
В Минобороны заявили, что бои идут в районе шести населенных пунктов на четырех направлениях. Силы обороны Украины продвинулись до километра на Бердянском, Бахмутском и Торецком направлениях.
В ОП подчеркнули, что не стоит ожидать быстрых результатов по деоккупации всей территорий страны. Там добавили, что конечная цель контрнаступления — освобождение всех украинских территорий, включая Крым.