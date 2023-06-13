Морпехи показали, как освобождали Макаровку в Донецкой области — видео 13 июня, 09:58 Украинские военные зачистили село Макаровка от российских оккупантов (Фото:Скриншот видео 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського/Facebook)

Украинские военные показали, как освобождали село Макаровка в Донецкой области в ходе контрнаступления ВСУ.

Соответствующее видео появилось на странице 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского в Facebook.

Отмечается, что во время зачистки населенного пункта удалось уничтожить часть российских оккупантов, а часть взять в плен. Еще часть военных РФ сбежала по полям, этот побег зафиксировал дрон.

Видео дня

В населенном пункте проходят стабилизационные действия.

Военные отмечают, что после потери Макаровки войска РФ пытались уничтожить село из авиации и артиллерии, однако этому помешали действия ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины начали контрнаступление. За прошедшую неделю украинские защитники продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов, включая Макаровку.

В ОП подчеркнули, что не стоит ожидать быстрых результатов по деоккупации всей территорий страны. Там добавили, что конечная цель контрнаступления — освобождение всех украинских территорий, включая Крым.