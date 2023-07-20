Сырский о контрнаступлении ВСУ: Ежедневно продвигаемся вперед на расстояние до километра, продумана каждая операция 20 июля, 09:58 Сырский признал, что ВСУ продвигаются не так быстро, как хотелось бы, но ежедневно есть успехи (Фото:Sofiia Gatilova/File Photo/Reuters)

Ежедневно Силы обороны Украины продвигаются на расстояние от 0,5 метров до километра в рамках контрнаступления.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью ВВС Украина.

Он признал, что украинские военные наступают не так быстро, как хотелось бы, но при этом отвоевывают свои земли.

Видео дня

«В настоящее время я нахожусь в той ситуации, когда понимаешь, что нам нужно наступать. И мы это делаем, чтобы не дать возможности врагу перехватить оперативную инициативу. Нашу инициативу наступательную», — пояснил Сырский.

Он отметил, что на фоне общей оборонной операции Силы обороны Украины проводят наступательные действия по нескольким направлениям, создавая отдельное преимущество в силах и средствах на достаточно таки ограниченных участках.

«Тогда мы используем свое преимущество. Ну, и главное — это дает очень большой моральный стимул для наших военнослужащих. Для нас это очень важно, потому что наши военнослужащие испытывают, скажем так, жажду победы. Они понимают, что они двигаются вперед, несмотря на то, что они двигаются постоянно с боями», — сказал командующий Сухопутных войск.

По словам Сырского, каждая операция продумана, а каждый день наступательные действия подробно планируется. Именно поэтому в рядах ВСУ значительно меньше потерь, чем у российских оккупантов.

«Преуспеваем в основном за счет применения маневра, ударами во фланг, обходом, охватом и выходом в тыл», — подчеркнул он.

Сырский также объяснил медленный темп контрнаступления тем, что на востоке Украины местность насыщена инженерными заграждениями, многие подразделения войск РФ весь прошлый год там вели оборонительные бои.

«Фактически вся та обширная территория подготовлена в инженерном плане, есть много опорных пунктов. Потому все продвижения действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось. Кроме того, российские войска имеют преимущество в количественном составе и особенно в артиллерии. А главное — значительное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами. То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян», — резюмировал он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

16 июля ВСУ заняли северную часть Старомайорского в Донецкой области, враг пытался восстановить утраченное положение, но попытка была неудачной.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 июля заявила, что украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв. км территории, на Юге — почти 180 кв. км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.