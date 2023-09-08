ВСУ достигают успехов под Бахмутом и на юге. ISW оценил вероятность прорыва до конца года 8 сентября, 08:57 Украинский военный в Запорожской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области, достигая новых успехов на обоих участках фронта.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ссылаясь на геолокационные снимки, опубликованные 7 сентября, эксперты говорят, что украинские военные продвинулись дальше на северо-запад от села Вербовое Запорожской области (в 18 км к юго-западу от Орехова).

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На спутниковых снимках за 6 сентября видно, что приблизительно за километр к северо-западу от Вербового в лесополосе горят листья, «что свидетельствует о том, что российские войска ведут огонь по украинским силам, которые продвигаются в этом районе», пишет ISW.

Другие кадры свидетельствуют о «незначительных успехах» ВСУ к северо-западу от Клещиевки на Бахмутском направлении. Генштаб сообщал, что Силы обороны имели прогресс в районах южнее от Работино и западнее Вербового, наступают к югу от Бахмута.

Комментируя прогноз директора по анализу Разведывательного управления Минобороны США Трента Мола о том, что вероятность украинского прорыва до конца 2023-го составляет в 40−50%, эксперты считают, что контрнаступление Украины в этом году может достичь оперативных успехов. Сейчас бойцы имеют тактические успехи и удачно атакуют силы РФ, которые в обороне.

ISW не исключает, что следующая линия обороны оккупантов может быть слабее, менее заминированной и менее укомплектованной, чем тот оборонительный рубеж, который прорвали ВСУ. Однако она не равномерно распределена на юге Украины.



«Следующий ряд российских оборонительных позиций все еще является значительным вызовом для украинских сил и на отдельных участках их могут крепко удерживать», — сказано в отчете.