ВСУ достигли тактических успехов на границе Донецкой и Запорожской областей — ISW 10 июня, 09:00 Украинские военные в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военные продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области на границе с Запорожской, и достигли в этом районе тактических успехов, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Об этом говорится в отчете аналитиков за пятницу, 9 июня.

Также Силы обороны продолжили наземные атаки на западе Запорожской области в ночь с 8 на 9 июня и днем 9 июня — в России предположили, что они достигли определенных успехов, пишет ISW. В ВСУ же заявили, что украинские войска за сутки на 1,2 километра продвинулись на некоторых участках под Бахмутом.

Видео дня

Анализируя заявление диктатора Владимира Путина о том, что украинская армия якобы «недавно начала контрнаступление», эксперты ISW обратили внимание на отход Кремля от предыдущих попыток преуменьшить украинские контратаки. Например, сейчас Путин сказал, что украинские силы «все еще имеют наступательный потенциал».

«Обсуждение Путиным украинского контрнаступления является заметным отходом от его предыдущего дистанцированного подхода к обсуждению реалий на поле боя и может свидетельствовать о том, что Кремль делает выводы из своего предыдущего неудачного подхода к риторическому преуменьшению успешных украинских контрнаступлений в 2022 году», — пишут аналитики.

Ранее ISW писал, что, согласно сообщениям, у Кремля изменилась информационная политика и теперь официальным лицам приказали не преуменьшать перспективы украинского контрнаступления. Однако сейчас пропаганда РФ преждевременно заявила, что «украинское контрнаступление провалилось» после того, как 9 июня россияне начали публиковать кадры с поврежденной западной техникой на поле боя.

В Институте отмечают, что чиновники в Украине прямо признали: ВСУ ожидают потери в военной технике. По словам замглавы Минобороны Анны Маляр, российские источники очень преувеличивают кадры потерь техники украинцев, чтобы получить информационный эффект.



«Имеющиеся видеозаписи потерь украинской техники дополнительно указывают на то, что многие из этих бронемашин были обездвижены, но не полностью уничтожены, и, вероятно, украинские силы их могут восстановить. Также видеозаписи свидетельствуют о том, что украинские экипажи этих бронемашин, которые намного ценнее самих машин и могут установить новые или отремонтировать их, вероятно, выжили и отошли, как только техника была обездвижена», — говорится в отчете ISW.

Участки контрнаступления ВСУ в Запорожской и Донецкой областях — карта

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW