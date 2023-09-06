«Видим значительный прогресс, и это очень обнадеживает». Блинкен похвалил контрнаступление ВСУ

6 сентября, 14:12
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Украинский военный возле Запорожья, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинский военный возле Запорожья, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил, что Украина достигла «значительного прогресса» за время контрнаступления.

Об этом он сказал на встрече с главой МИД Дмитрием Кулебой, сообщает CNN.

«Мы видим значительный прогресс в контрнаступлении, и это обнадеживающе. Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое не только для успеха в контрнаступлении, но и для долгосрочной перспективы. Что она имеет сильный сдерживающий фактор, сильную обороноспособность, чтобы в будущем подобные агрессии не повторились», — подчеркнул Блинкен.

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Он рассказал, как восхищается чрезвычайной храбростью и стойкостью украинского народа, сил и руководства. По словам Блинкена, США решительны в том, чтобы продолжать сотрудничать с партнерами, поскольку они «строят и восстанавливают сильную экономику и демократию».

СМИ сообщали, что во время визита госсекретарь США объявит о новом транше финансовой помощи Украине на более чем $1 миллиард.

2 сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге.

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По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и сдерживают россиян на Марьинском и Авдеевском. Генерал Александр Сырский заявил, что главная задача — не допустить потери рубежей и позиций, которые занимают украинские бойцы на Купянском и Лиманском направлениях.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Контрнаступление Энтони Блинкен Война России против Украины

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