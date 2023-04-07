Для успешного контрнаступления Украине необходимо завоевать преимущество в воздухе — Игнат 7 апреля, 13:34 Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Для успешного контрнаступления Украине необходимо завоевать господство в воздухе, поскольку без авиации сложно достичь преимущества на поле боя.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Что нужно именно от Воздушных сил, чтобы наступление было успешным — это завоевать преимущество в воздухе. Поскольку без преимущества в воздухе осуществлять наступательные действия под огнем вражеской авиации — мягко говоря, сложно», — сказал Игнат.

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По его словам, в этой связи важно скорейшее решение о предоставлении Украине современных многоцелевых самолетов. В частности, речь идет об истребителях F-16.

«Это действительно бы помогло чрезвычайно быстро претворить наши мечты в жизнь», — добавил Игнат.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейший ход событий.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.