«Идет контрнаступление ВСУ». Глава Донецкой ОВА рассказал о ситуации в Лимане

13 сентября, 14:03
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Глава Донецкой ОВА рассказал о ситуации в Лимане (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Глава Донецкой ОВА рассказал о ситуации в Лимане (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

В Лимане Донецкой области происходят успешные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, «контрнаступление идет по определенному плану».

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Он отметил, что после деоккупации территории, и в том числе Лимана, местные власти действуют по четко определенному алгоритму, который согласован и разработан и руководством Украины, и военным командованием.

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После деоккупации будут эффективно проводиться необходимые стабилизационные мероприятия, добавил глава ОВА.

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Ранее Кириленко сообщал, что Украина контролирует 45% Донецкой области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Красный Лиман Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины

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