«Идет контрнаступление ВСУ». Глава Донецкой ОВА рассказал о ситуации в Лимане
Глава Донецкой ОВА рассказал о ситуации в Лимане (Фото:REUTERS/Ammar Awad)
В Лимане Донецкой области происходят успешные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины.
Об этом в ходе брифинга сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, «контрнаступление идет по определенному плану».
Он отметил, что после деоккупации территории, и в том числе Лимана, местные власти действуют по четко определенному алгоритму, который согласован и разработан и руководством Украины, и военным командованием.
После деоккупации будут эффективно проводиться необходимые стабилизационные мероприятия, добавил глава ОВА.
Ранее Кириленко сообщал, что Украина контролирует 45% Донецкой области.
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