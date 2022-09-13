«Идет контрнаступление ВСУ». Глава Донецкой ОВА рассказал о ситуации в Лимане 13 сентября, 14:03 Глава Донецкой ОВА рассказал о ситуации в Лимане (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

В Лимане Донецкой области происходят успешные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины.



Об этом в ходе брифинга сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, «контрнаступление идет по определенному плану».

Он отметил, что после деоккупации территории, и в том числе Лимана, местные власти действуют по четко определенному алгоритму, который согласован и разработан и руководством Украины, и военным командованием.

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После деоккупации будут эффективно проводиться необходимые стабилизационные мероприятия, добавил глава ОВА.

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Ранее Кириленко сообщал, что Украина контролирует 45% Донецкой области.

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