Подрыв Каховской ГЭС не остановил ВСУ, скоро будут результаты, которые всех обрадуют — Гуменюк
ВСУ наступают на юге Украины (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)
Подрыв войсками РФ Каховской ГЭС не остановил Силы обороны Украины, боевая работа продолжается.
Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк на брифинге.
«Силам обороны это не доставило тех хлопот, на которые рассчитывали оккупанты, но все же определенные изменения в боевой работе произошли. Но они вкладываются в тот глобальный план того самого страшного продвижения сил обороны, который так пугает оккупантов», — отметила она.
Гуменюк добавила, что очень скоро «будут результаты, которые всех обрадуют».
Она подчеркнула, что во время боевой работы следует соблюдать режим информационной тишины.
«Пока мы можем говорить только о том, что мы ведем достаточно громкую контрбатарейную борьбу», — резюмировала представительница ВСУ.
Контрнаступление ВСУ — что известно
За первые две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км.
За третью неделю Силы обороны Украины продвинулись от одного до двух километров на востоке страны.
С момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв.км.
24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед. На юге продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты пытаются остановить действия защитников Украины.
Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас украинские военные проводят «подготовительную формирующую операцию», но главный удар ВСУ по российским оккупантам еще впереди.