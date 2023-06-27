Подрыв Каховской ГЭС не остановил ВСУ, скоро будут результаты, которые всех обрадуют — Гуменюк

27 июня, 13:57
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ВСУ наступают на юге Украины (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

ВСУ наступают на юге Украины (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

Подрыв войсками РФ Каховской ГЭС не остановил Силы обороны Украины, боевая работа продолжается.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк на брифинге.

«Силам обороны это не доставило тех хлопот, на которые рассчитывали оккупанты, но все же определенные изменения в боевой работе произошли. Но они вкладываются в тот глобальный план того самого страшного продвижения сил обороны, который так пугает оккупантов», — отметила она.

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Гуменюк добавила, что очень скоро «будут результаты, которые всех обрадуют».

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Она подчеркнула, что во время боевой работы следует соблюдать режим информационной тишины.

«Пока мы можем говорить только о том, что мы ведем достаточно громкую контрбатарейную борьбу», — резюмировала представительница ВСУ.

Контрнаступление ВСУ — что известно

За первые две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км.

За третью неделю Силы обороны Украины продвинулись от одного до двух километров на востоке страны.

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С момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв.км.

24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед. На юге продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты пытаются остановить действия защитников Украины.

Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас украинские военные проводят «подготовительную формирующую операцию», но главный удар ВСУ по российским оккупантам еще впереди.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Контрнаступление Война России против Украины Каховская ГЭС

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