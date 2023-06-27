Подрыв Каховской ГЭС не остановил ВСУ, скоро будут результаты, которые всех обрадуют — Гуменюк 27 июня, 13:57 ВСУ наступают на юге Украины (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

Подрыв войсками РФ Каховской ГЭС не остановил Силы обороны Украины, боевая работа продолжается.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк на брифинге.

«Силам обороны это не доставило тех хлопот, на которые рассчитывали оккупанты, но все же определенные изменения в боевой работе произошли. Но они вкладываются в тот глобальный план того самого страшного продвижения сил обороны, который так пугает оккупантов», — отметила она.

Видео дня

Гуменюк добавила, что очень скоро «будут результаты, которые всех обрадуют».

Она подчеркнула, что во время боевой работы следует соблюдать режим информационной тишины.

«Пока мы можем говорить только о том, что мы ведем достаточно громкую контрбатарейную борьбу», — резюмировала представительница ВСУ.

Контрнаступление ВСУ — что известно

За первые две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км.

За третью неделю Силы обороны Украины продвинулись от одного до двух километров на востоке страны.

С момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв.км.



24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед. На юге продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты пытаются остановить действия защитников Украины.

Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас украинские военные проводят «подготовительную формирующую операцию», но главный удар ВСУ по российским оккупантам еще впереди.