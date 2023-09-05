ВСУ не наблюдают мощной подготовки войск РФ к зиме: Гуменюк назвала причины 5 сентября, 10:58 ВСУ постепенно продвигаются на юге Украины, оккупанты не спешат готовиться к зиме (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Силы обороны Украины пока не наблюдают мощной подготовки оккупационной армии РФ к зиме на юге.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Мы не наблюдаем мощную подготовку к зиме. Возможно, потому, что у них усложнена логистика. Они едва успевают обеспечивать свои сегодняшние потребности в боеприпасах, средствах защиты, подтягивать какие-то новые единицы техники вместо поврежденных или уничтоженных. Поэтому такого массового заведения, например, вещей на зимование мы пока не наблюдаем», — пояснила она.

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Гуменюк добавила, что оккупанты изучают обстановку и хотят понять, на какой именно рубеж необходимо снабжение именно зимнего оборудования.

По ее словам, они и сами пока не знают, где останутся к тому времени.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

