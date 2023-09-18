«Российская 72-я бригада уничтожена». Что происходит на юге и востоке Украины — объясняет военный обозреватель 18 сентября, 20:31 NV Премиум Украинская артиллерия недалеко от фронта в Донецкой области, 11 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Алексей Гетьман, военный эксперт, рассказал в эфире Radio NV как продолжается наступление украинских военных и как россияне пытаются покрыть свой дефицит живой силы на фоне ряда операций ВСУ.

— Давайте начнем с освобождения Клещеевки. <...> Насколько я понимаю, это тактический успех. Но это тактический успех, который дальше может развиваться в нечто большее. Как вы это оцениваете?

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— Да, только что как раз в новостях было сообщено о том, что освобождение Клещеевки даст возможность нам создать определенный плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь по временно оккупированным территориям на восток. Для того, чтобы можно было перерезать все логистические пути поставки чего-то в Бахмут — оружия, боекомплекта, даже, я так понимаю, еды и воды. Потому что там, вы правильно сказали, что почти все разрушено. И точно там, как говорится, магазины не работают и что-то такое приобрести где-то невозможно. Об Андреевке были разговоры несколько дней назад, что там гражданское население по крайней мере с начала года не наблюдалось.