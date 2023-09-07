Закрепляются на достигнутых рубежах. Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута — Генштаб 7 сентября, 07:17 Генштаб сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 7 сентября, в Facebook.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки состоялось 39 боевых столкновений. Враг нанес десять ракетных, 69 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

5 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление — это длительный процесс, и война — это не быстро.