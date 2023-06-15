«Враг задействует стратегические резервы». Почему очень нервничает Генштаб России — Селезнев
Украинские военнослужащие на БМП-1 возле города Бахмут (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Активные действия ВСУ пока осуществляют на тактическом, а не на оперативном уровне, считает военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, о чем рассказал в эфире Radio NV.
«Это на самом деле очень нервирует российский Генеральный штаб, потому что он до сих пор не знает, а где именно украинская армия будет прилагать максимальные усилия, где будут сосредоточены главные усилия украинского войска по деоккупации части территории нашей страны в рамках этой континуступательной операции. Именно поэтому россияне передвигают туда-сюда свои резервы», — говорит Селезнев.
Активные боевые действия, по его словам, происходят на юге Запорожской области. Определенное движение, отмечает эксперт, есть на юге Донецкой области. Непростая ситуация, убежден Селезнев, сложилась для российских оккупантов и в районе Бахмута. В районе Серебрянского лесничества Луганской, продолжил он, также происходят боевые столкновения и враг не чувствует там себя в абсолютном спокойствии и безопасности.
«Поэтому очевидно, что враг, задействуя уже определенную часть своих резервов, даже стратегического уровня, до сих пор не видит, где именно сосредотачиваются стратегические резервы, на каком направлении, украинских Сил обороны. И это хорошо. Пусть для врага будет наше масштабное контрнаступление неожиданным, ведь элемент внезапности создаст для нас преимущества на поле боя», — уверяет Селезнев.
В то же время он добавляет, что ситуация на фронте чрезвычайно сложная, потому что враг тщательно готовился к украинскому наступлению — создал сплошные минные поля, разветвленные сети инженерных и фортификационных сооружений, что в определенной степени замедляет движение украинских Сил обороны.
В Минобороны сообщили, что оккупанты плотно заминировали поля перед украинским контрнаступлением и оказывают активное сопротивление, но несмотря на это защитники уверенно продвигаются вперед.
Генштаб заявляет, что украинские военные продолжают наступление на бердянском и бахмутском направлениях.
Сейчас прошла первая неделя украинского контрнаступления и заместитель министра обороны Анна Маляр уверяет, что потери Украины гораздо меньше, чем у российских войск.