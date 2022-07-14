«Склады РФ открыты для наших HIMARS». В Генштабе рассказали детали подготовки украинских сил к освобождению всей Украины

14 июля, 16:16
ВСУ стабилизируют ситуацию на фронте и добиваются паритета в средствах огневого поражения (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

ВСУ стабилизируют ситуацию на фронте и добиваются паритета в средствах огневого поражения (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, как украинские силы готовятся к освобождению всей территории Украины.

«У нас идет активная подготовка не только к освобождению юга, но и к освобождению всей территории Украины. Мы активно используем оружие, переданное нам партнерами. Мы уменьшаем потенциал врага», — сказал он во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

Видео дня

Он отметил, что ВСУ стабилизируют ситуацию на фронте и добиваются паритета в средствах огневого поражения.

«Мы уменьшаем потенциал противника. Выбиваем его средства обеспечения. Противник понимает это, пытается быть хитрее, но склады противника открыты для наших HIMARS», — подчеркнул Громов.

Читайте также:
Иван Яковина
Иван Яковина
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области. Что предпримет Россия?

11 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу деоккупировать всю территорию Украины.

В Херсонской ОВА отмечали, что украинские военные освободили от оккупантов уже 44 населенных пункта в области.

https://www.youtube.com/embed/dw0Z969tLZ0
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Генштаб Контрнаступление

Эксклюзивы НВ

Владелец ПК Пожмашина Олег Аверьянов (Фото:Пожмашина)
«30 вагонов оборудования» /
Интервью с владельцем завода Пожмашина о релокации с Черниговщины — история переселения
14 июля, 12:10
Компании / Рынки
Глава партии Слуга народа Елена Шуляк (Фото:sluga-narodu.com)
«Трухин депутатский мандат не сложит» /
Глава партии Слуга народа Елена Шуляк — о скандалах, связанных с коррупцией и госизменой. Интервью
14 июля, 09:06
Политика
Цены на аренду квартир в Полтаве такие же, как и в Киеве (Фото:Maria Ziegler / Unsplash)
Центральная Украина /
Сколько стоит аренда жилья в Виннице, Полтаве и Кропивницком
14 июля, 07:50
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X