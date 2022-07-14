«Склады РФ открыты для наших HIMARS». В Генштабе рассказали детали подготовки украинских сил к освобождению всей Украины 14 июля, 16:16 ВСУ стабилизируют ситуацию на фронте и добиваются паритета в средствах огневого поражения (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, как украинские силы готовятся к освобождению всей территории Украины.

«У нас идет активная подготовка не только к освобождению юга, но и к освобождению всей территории Украины. Мы активно используем оружие, переданное нам партнерами. Мы уменьшаем потенциал врага», — сказал он во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

Видео дня

Он отметил, что ВСУ стабилизируют ситуацию на фронте и добиваются паритета в средствах огневого поражения.

«Мы уменьшаем потенциал противника. Выбиваем его средства обеспечения. Противник понимает это, пытается быть хитрее, но склады противника открыты для наших HIMARS», — подчеркнул Громов.

11 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу деоккупировать всю территорию Украины.

В Херсонской ОВА отмечали, что украинские военные освободили от оккупантов уже 44 населенных пункта в области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.