Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки и атаковали возле Клещеевки — Генштаб ВСУ 19 сентября, 07:19 Украинские военнослужащие стреляют из самоходной гаубицы М109 в сторону российских войск (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Российские оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки, сообщил Генштаб ВСУ во вторник, 19 сентября.

Генштаб сообщил, что в зоне ответственности ОСУВ Хортица на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Клищеевки Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не имел.

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Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки. Здесь в течение минувших суток враг совершил более десяти неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага и шаг за шагом отвоевывают нашу землю.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опитное возле Авдеевки.

17 сентября Силы обороны освободили Клещиевку.