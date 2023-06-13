Генсек НАТО заявил об успешном начале контрнаступления Украины 13 июня, 19:56 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что контрнаступление ВСУ на оккупированные Россией территории востока и юга Украины демонстрирует первые признаки успеха.

Об этом Столтенберг сказал в интервью USA Today.

По его словам, украинские военные «завоевывают позиции», отвоевав у оккупантов семь малых городов и сел. В то же время он предупреждает о нецелесообразности ожидания быстрых и значительных успехов контрнаступления.

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«Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и тяжелым. У россиян было время на укрепление — это достаточно серьезные оборонительные линии, и прорвать их — сложная задача», — подчеркнул генсек НАТО.

Он отметил, что российские оккупанты на территории Украины были недостаточно обеспечены и оснащены, а также имели проблемы с командованием.

«Но то, что мы увидели, это то, что украинцы имеют мужество, решимость освободить землю… и оттеснить россиян», — отметил Столтенберг.

По словам Столтенберга, для союзников по НАТО успех Украины на поле боя будет иметь решающее значение для получения публичной поддержки, необходимой для обеспечения стабильного потока военной помощи, которая является критически важной.

Инфографика: NV

Инфографика: NV

12 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины начали контрнаступление.

Министерство обороны сообщило, что за прошедшую неделю украинские защитники продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.

В ОП отметили, что украинские войска ведут контрнаступательные действия, освобождая населенные пункты. При этом не стоит ожидать быстрых результатов по деоккупации всех территорий страны.