Условий для контрнаступления ВСУ еще нет, но подготовка продолжается — генерал Бундесвера 10 мая, 23:21 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Условия для контрнаступления Вооруженных сил Украины еще не сложились, но его планирование продолжается.

Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер после визита в Киев и встречи с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, сообщает Handelsblatt.

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«Украина прогрессирует в подготовке будущего наступления. Мне объяснили, как ведется фронтовое сражение. Земля еще болотистая и влажная. В некоторых полях еще есть большие озера. Условия для всестороннего наступления в последние недели еще не созданы», — сказал Бройер.

Генерал отметил, что ему стало понятно по визиту в Украину, что планирование наступления продолжается.

«Я не почувствовал никакой усталости от войны, но почти безудержную волю не только закончить эту войну, но и победить в ней», — добавил генеральный инспектор Бундесвера.

28 апреля министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии.

Еще 19 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что защитники и защитницы Украины уже совершают контрнаступательные действия на востоке страны.

9 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, включая сроки и направления продвижения войск еще не утверждены президентом Владимиром Зеленским.