Контрнаступление Украины. В Генштабе назвали населенные пункты, где ВСУ имели успех
Силы обороны Украины продолжают контрнаступление (Фото:Генштаб ВСУ)
Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, в районе Урожайного и юго-восточнее Майорского ВСУ имели успех.
Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
По его словам, в районе этих населенных пунктов украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.
Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новокалинового, Авдеевки, Победы, Новомихайловки и понесли потери в личном составе, вооружении и технике.
Украинские воины также продолжают вести наступление южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать противника. Войска РФ предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещеевки.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.
Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.
По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.
Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.