Контрнаступление Украины. В Генштабе назвали населенные пункты, где ВСУ имели успех 10 августа, 09:58 Силы обороны Украины продолжают контрнаступление (Фото:Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, в районе Урожайного и юго-восточнее Майорского ВСУ имели успех.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, в районе этих населенных пунктов украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новокалинового, Авдеевки, Победы, Новомихайловки и понесли потери в личном составе, вооружении и технике.

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Украинские воины также продолжают вести наступление южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать противника. Войска РФ предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещеевки.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.