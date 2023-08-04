Идут тяжелые бои. В Минобороны рассказали, где РФ запланировала стратегическое наступление и хочет прорвать украинскую оборону 4 августа, 15:18 Силы обороны Украины постепенно продвигаются на востоке и юге страны (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Фронт на востоке Украины остается эпицентром боевых действия для войск РФ, там идут тяжелые бои и враг запланировал стратегическое наступление.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в своем Telegram.

По ее словам, Силы обороны Украины отражают вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях.

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«Количество вражеских обстрелов увеличилось. Идут тяжелые бои. Цель врага — оттянуть на эти направления наши силы по направлению наступления и прорвать нашу оборону», — пояснила Маляр.

Она также рассказала, что на Купянском направлении российские оккупанты поставили своей целью возвращение утраченных осенью прошлого года территорий.

«На Бахмутском направлении тоже сложная ситуация. На южном фланге наши войска постепенно через плотный артиллерийский огонь и минирование, но продолжают движение вперед. На северном фланге враг атакует — мы отбиваем атаки. Здесь так же враг хочет вернуть утраченные позиции», — уточнила замминистра обороны.

Маляр добавила, что противник также атакует Авдеевское и Марьинское направления, там также идут бои.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.