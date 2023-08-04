Идут тяжелые бои. В Минобороны рассказали, где РФ запланировала стратегическое наступление и хочет прорвать украинскую оборону

4 августа, 15:18
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Силы обороны Украины постепенно продвигаются на востоке и юге страны (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Силы обороны Украины постепенно продвигаются на востоке и юге страны (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Фронт на востоке Украины остается эпицентром боевых действия для войск РФ, там идут тяжелые бои и враг запланировал стратегическое наступление.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в своем Telegram.

По ее словам, Силы обороны Украины отражают вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях.

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«Количество вражеских обстрелов увеличилось. Идут тяжелые бои. Цель врага — оттянуть на эти направления наши силы по направлению наступления и прорвать нашу оборону», — пояснила Маляр.

Она также рассказала, что на Купянском направлении российские оккупанты поставили своей целью возвращение утраченных осенью прошлого года территорий.

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«На Бахмутском направлении тоже сложная ситуация. На южном фланге наши войска постепенно через плотный артиллерийский огонь и минирование, но продолжают движение вперед. На северном фланге враг атакует — мы отбиваем атаки. Здесь так же враг хочет вернуть утраченные позиции», — уточнила замминистра обороны.

Маляр добавила, что противник также атакует Авдеевское и Марьинское направления, там также идут бои.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

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Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр

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