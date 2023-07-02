На трех направлениях идут тяжелые бои, войска РФ безуспешно пытались наступать — Генштаб ВСУ 2 июля, 07:52 ВСУ контрнаступают, на трех направлениях идут тяжелые бои (Фото:Генштаб ВСУ)

На Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои, войска РФ осуществляли попытки наступления, но все они были безуспешными.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Там отметили, что за минувшие сутки в этих районах произошло 46 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли один ракетный и 27 авиационных ударов, совершили около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинской армии и населенным пунктам.

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На Лиманском направлении противник совершил безуспешные попытки наступления в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области, а также нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Выемки и Спорного Донецкой области. От артиллерии пострадали десять населенных пунктов.

На Бахмутском направлении безуспешные наступательные действия врага были зафиксированы в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское и другие.

На Авдеевском направлении при поддержке авиации противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении Силы обороны Украины отразили все атаки войск РФ в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Макаровки и обстрелял около 15 населенных пунктов.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, атакуя населенные пункты Харьковской области.

В Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Там от вражеской артиллерии пострадали около 30 населенных пунктов.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два — по зенитно-ракетным комплексам и один — по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники войск РФ, склад боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, две станции РЭБ и еще один важный объект.