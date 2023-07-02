На трех направлениях идут тяжелые бои, войска РФ безуспешно пытались наступать — Генштаб ВСУ

2 июля, 07:52
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ВСУ контрнаступают, на трех направлениях идут тяжелые бои (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ контрнаступают, на трех направлениях идут тяжелые бои (Фото:Генштаб ВСУ)

На Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои, войска РФ осуществляли попытки наступления, но все они были безуспешными.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Там отметили, что за минувшие сутки в этих районах произошло 46 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли один ракетный и 27 авиационных ударов, совершили около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинской армии и населенным пунктам.

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На Лиманском направлении противник совершил безуспешные попытки наступления в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области, а также нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Выемки и Спорного Донецкой области. От артиллерии пострадали десять населенных пунктов.

На Бахмутском направлении безуспешные наступательные действия врага были зафиксированы в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское и другие.

На Авдеевском направлении при поддержке авиации противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.

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На Марьинском направлении Силы обороны Украины отразили все атаки войск РФ в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Макаровки и обстрелял около 15 населенных пунктов.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, атакуя населенные пункты Харьковской области.

В Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Там от вражеской артиллерии пострадали около 30 населенных пунктов.

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Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два — по зенитно-ракетным комплексам и один — по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники войск РФ, склад боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, две станции РЭБ и еще один важный объект.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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