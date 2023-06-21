В Генштабе ВСУ назвали направление, где идут особенно тяжелые бои 21 июня, 10:54 ВСУ сдерживают натиск врага и идут в контрнаступление (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

На Лиманском направлении сейчас идут особенно тяжелые бои, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на востоке страны.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев на брифинге.

«Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области», — отметил он.

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По его словам, украинские военные также продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

«На направлении Белогоровка — Шипиловка вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сказал представитель ВСУ.

Ковалев также добавил, что оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск. Противник применяет резервы и пытается восстановить утраченное положение.

В начале июня ВСУ начали контрнаступление.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов.

Подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².





Инфографика: NV

В Минобороны заявили, что Лиманское и Купянское направление для врага является основным. Там происходят горячие бои. Россия подтянула туда свои силы и осуществляет активное наступление, пытаясь перехватить инициативу у Сил обороны Украины.