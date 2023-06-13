Контрнаступление ВСУ: в Минобороны назвали шесть населенных пунктов, где идут бои
ВСУ перешли в контрнаступление, освободив за неделю семь населенных пунктов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
По состоянию на утро вторника, 13 июня, в рамках контрнаступления ВСУ бои идут в районе шести населенных пунктов.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
По ее словам, бои продолжаются на четырех направлениях:
- Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на Ореховском направлении
- Марьинка
- Ягодное на Бахмутском направлении
- Веселое на Лиманском направлении
Маляр уточнила, что за минувшие сутки Силі обороні Украині продвинулись на Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м, на торецком направлении — на 200 м, на Бердянском направлении от 0,5 до 1 км.
Замминистра оборонпі подчернула, что войска РФ делают все, чтобы удержать захваченные ими позиции. Противник активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь.
«Наши войска при наступлении сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе», — резюмировала Маляр.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины начали контрнаступление.
За прошедшую неделю украинские защитники продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов, включая Макаровку.
В ОП подчеркнули, что не стоит ожидать быстрых результатов по деоккупации всей территорий страны. Там добавили, что конечная цель контрнаступления — освобождение всех украинских территорий, включая Крым.