Контрнаступление ВСУ: в Минобороны назвали шесть населенных пунктов, где идут бои

13 июня, 12:11
Поделиться:
ВСУ перешли в контрнаступление, освободив за неделю семь населенных пунктов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ перешли в контрнаступление, освободив за неделю семь населенных пунктов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

По состоянию на утро вторника, 13 июня, в рамках контрнаступления ВСУ бои идут в районе шести населенных пунктов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, бои продолжаются на четырех направлениях:

  • Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на Ореховском направлении
  • Марьинка
  • Ягодное на Бахмутском направлении
  • Веселое на Лиманском направлении

Видео дня

Маляр уточнила, что за минувшие сутки Силі обороні Украині продвинулись на Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м, на торецком направлении — на 200 м, на Бердянском направлении от 0,5 до 1 км.

Замминистра оборонпі подчернула, что войска РФ делают все, чтобы удержать захваченные ими позиции. Противник активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь.

«Наши войска при наступлении сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе», — резюмировала Маляр.

Читайте также:

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины начали контрнаступление.

За прошедшую неделю украинские защитники продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов, включая Макаровку.

Инфографика: NV

В ОП подчеркнули, что не стоит ожидать быстрых результатов по деоккупации всей территорий страны. Там добавили, что конечная цель контрнаступления — освобождение всех украинских территорий, включая Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X