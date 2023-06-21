Закрепляются на рубежах. Силы обороны имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях — Маляр 21 июня, 11:27 Украинский военнослужащий в районе Нескучного (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

За прошедшие сутки, 20 июня, Силы обороны достигли частичного успеха в наступательных действиях на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах и выравнивают линию фронта.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, основным направлением наступления России остается восток Украины, где страна-агрессор стремится выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Однако ВСУ держат позиции, отражают постоянные вражеские атаки и наносят россиянам максимальные потери.



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На Лиманском и Бахмутском направлениях продолжается масштабное наступление российских войск.



Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполовка и Серебрянское лесничество Донецкой области.

На направлении Белогоровка — Шипиловка, украинские войска имели частичный успех в наступательных действиях. Идет закрепление на достигнутых рубежах.

Линия фронта вблизи Бахмута остается стабильной.

20 июня спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что Силы обороны Украины на фоне наступательной операции имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не имеют потерянных позиций, только освобожденные. 15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях.