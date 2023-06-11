«Несколько населенных пунктов уже позади». Как стартует самая грандиозная наступательная операция со времен Второй мировой войны — Попович
47 Бригада Магура (Фото:t.me/ombr47)
Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV объяснил заявление президента Зеленского о контрнаступательных и оборонительных действиях, которые проходят в Украине.
Денис Попович
Сейчас внимание приковано прежде всего к запорожскому направлению, где разворачиваются действия тактического характера, как говорят, происходит разведка боем. И на некоторых участках фронта украинская армия продвинулась.
Хочу подчеркнуть: это информация не официальная, поскольку Генеральный штаб сейчас держит паузу, подчеркивает, что «давайте будем сохранять спокойствие и информационную тишину». Это все разные кадры, которые появляются из разных источников, в том числе из довольно уважаемых, как британская разведка, Институт изучения войны.
Можно сказать, что больше всего тактических успехов имеем на участке возле поселка Великая Новоселка.