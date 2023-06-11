«Несколько населенных пунктов уже позади». Как стартует самая грандиозная наступательная операция со времен Второй мировой войны — Попович 11 июня, 11:36 NV Премиум 47 Бригада Магура (Фото:t.me/ombr47)

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV объяснил заявление президента Зеленского о контрнаступательных и оборонительных действиях, которые проходят в Украине.

Денис Попович военный эксперт, журналист

Сейчас внимание приковано прежде всего к запорожскому направлению, где разворачиваются действия тактического характера, как говорят, происходит разведка боем. И на некоторых участках фронта украинская армия продвинулась.

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Хочу подчеркнуть: это информация не официальная, поскольку Генеральный штаб сейчас держит паузу, подчеркивает, что «давайте будем сохранять спокойствие и информационную тишину». Это все разные кадры, которые появляются из разных источников, в том числе из довольно уважаемых, как британская разведка, Институт изучения войны.

Можно сказать, что больше всего тактических успехов имеем на участке возле поселка Великая Новоселка.

