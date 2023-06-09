Контрнаступление. ВСУ еще не нанесли основной удар, они ищут точки прорыва обороны — разведка Эстонии 9 июня, 21:55 Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские силы еще не нанесли основной удар, они ищут точки, где смогут прорвать российскую оборону, заявил начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг.

Об этом сообщает ERR.

По его словам, сейчас бои идут, в частности, вокруг Бахмута, но интенсивность боевых действий особенно сильно выросла в Запорожской области.

«Прежде всего Орехов в Запорожской области, но также и продолжающиеся уже неделю бои из направления Великой Новоселки в сторону Мариуполя», — сказал глава разведцентра.

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Гросберг подчеркнул, что основной удар в контрнаступлении пока не нанесен, но идет поиск возможных точек прорыва обороны, откуда можно будет развивать успех с привлечением резервов.

Он также предположил, что масштабного наступления как в Харьковской области прошлой осенью может не произойти, потому что у оккупантов были последние девять месяцев на подготовку.

«Поиск мест для такого прорыва может занять много времени», — добавил он.

Он отметил, что наступательная операция будет более сложной, многогранной, чем это было на харьковском направлении. По его оценке, интенсивность боевых действий, вероятнее всего, будет все больше нарастать, но это будет зависеть в основном от уровня подготовки и боевого духа российских войск.

«Конечно, в вопросе боевого духа — в этом нет сомнений — значительное преимущество у украинцев, потому что речь идет все же об освобождении своей земли», — отметил Гросберг.

8 июня по отчету Британской разведки, на многих участках фронта в Украине продолжаются тяжелые бои, однако в большинстве случаев ВСУ удерживают инициативу.

В тот же день 3-я ОШБр сообщила об отбросе российских войск на 1,8 км вдоль линии фронта и на 1,2 км вглубь.

Анонимные офицеры в комментарии WP заявили, что Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление против российских войск, начав решающий этап в войне, направленный на восстановление территориальной целостности Украины.