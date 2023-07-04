Украинское контрнаступление еще не началось в полной мере — командующий армией Британии

4 июля, 23:01
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин сообщил, что украинское контрнаступление еще не началось в полной мере. Он также опроверг заявление о том, что украинские силы якобы продвигаются медленно.

«Даже за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год. Россия настолько слаба, что у нее нет сил для значительного контрнаступления», — сказал он в интервью The Guardian.

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Он добавил, что «несправедливо спекулировать относительно темпов контрнаступления или привязываться к каким-либо графикам». Командующий подчеркнул, что контрнаступление «никогда не ограничивается одним действием».

По его словам, «в полной мере контрнаступление еще не произошло». Описывает текущую стратегию Киева он сказал, что ВСУ пытаются «взять измором» оккупантов и таким образом пробить оборону россиян.

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4 июля заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Силы обороны имеют продвижение на южном фланге Бахмута.

Ранее Минобороны Украины сообщало об освобождении девяти населенных пунктов на юге и востоке в июне. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление

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