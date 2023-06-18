ЕС ускорит поставки оружия в Украину — еврокомиссар 18 июня, 18:47 ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейский Союз ускоряет поставки оружия в Украину, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ против российских войск.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает Reuters.

Комментируя обещание передать Украине миллион боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, еврокомиссар сказал, что ЕС активизирует усилия по поставкам оружия и боеприпасов.

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«Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов — это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль», — подчеркнул Бретон.

Он также добавил, что Европа готовится к тому, что война продлится еще несколько месяцев, а возможно, и дольше.

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5 мая Евросоюз согласовал выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на закупку 155-мм боеприпасов и, при необходимости, ракет для Украины.

23 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Евросоюза передали Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет.