Союзники предоставят Украине мощные пакеты помощи для контрнаступления — Ермак 5 мая, 21:34 Андрей Ермак (Фото:пресс-служба ОП)

Украинские союзники предоставят Украине мощные военные пакеты, необходимые для контрнаступления.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время телемарафона.

Ермак сообщил, что команда президента вернулась из «очень мощного и очень успешного визита» в Хельсинки и в Гаагу.

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«В первом городе я могу сказать, что мы были свидетелями и непосредственными участниками создания нового формата стран, так называемых скандинавских стран плюс Украина. И я думаю, что это начало работы на долгое время этого формата», — подчеркнул Ермак.

По его словам, новый формат уже с первой встречи показал свою эффективность.

Вторая часть встречи, по его словам, проводилась в формате «скандинавские страны плюс Украина».

Он сообщил, что была принята очень мощная декларация с абсолютно конкретными месседжами о поддержке будущего членства в Альянсе и предоставлении Украине гарантий безопасности.

«Мы также получили подтверждение предоставления уже или в ближайшее время мощных военных пакетов, которые нам необходимы для успешного контрнаступления, которое готовит Украина», — подчеркнул руководитель ОП.

В понедельник, 1 мая, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал что подготовка к контрнаступлению на финишной прямой, когда можно сказать, что все необходимое уже готово.

