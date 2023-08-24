В ОП назвали три причины «медленного» контрнаступления Украины 24 августа, 09:34 Украинские военные в Донецкой области, 2 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Силы обороны Украины ежедневно имеют успехи во время контрнаступления, хотя продвижение и медленнее желаемого. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью DW.

Он назвал три причины «замедленного» наступления.

«Прежде всего это то, что большие участки территории заминированы. Во-вторых, у нас все еще не хватает оружия, и третья причина заключается в том, что мы отличаемся от россиян. Мы думаем о наших людях», — сказал Ермак.

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По его словам, РФ не считает своих солдат, бросая их в бой как «пушечное мясо», и даже не забирает тела ликвидированных оккупантов.

Военные ведут наступление на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Украинские власти отвергают сообщения и прогнозы западной прессы о якобы «тупике» и «неправильной тактике» контрнаступления. 23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны движутся понемногу, но направление правильное.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

22 августа в Минобороны Украины заявили, что бойцы зашли в Работино Запорожской области, а на следующий день установили там сине-желтый флаг.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники "шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед".

Ранее NYT сообщила, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.