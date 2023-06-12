Самое интересное в этой битве впереди. Что происходит с большим наступлением ВСУ и чего ждать в ближайшие дни, — двойное интервью NV 12 июня, 19:20 NV Премиум Украинские бойцы во время наступления на юге (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские силы проводят лишь мощную разведку боем, чтобы понять, где будет лучше бить врага.

Ситуация с большим украинским контрнаступлением пока имеет больше загадок, чем готовых ответов. Аналитики прослеживают активность ВСУ на трех направлениях — к югу от Запорожья, на границе Запорожской и Донецкой областей, а также в районе Бахмута. Но сказать, где именно будет нанесен главный удар, да и будет он один или больше, не может никто, — об этом официальной или даже неофициальной информации нет.

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NV с помощью двух экспертов — Александра Коваленко, военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление и Сергея Згурца, директора информационно-консалтинговой компании Defense Express — попытался подвести первые итоги большого контрнаступления и понять, чего ожидать дальше.

Разведка боем «на максималках»

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление: