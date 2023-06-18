По меньшей мере четыре. В ISW назвали участки фронта, на которых ВСУ идут в контрнаступление 18 июня, 07:22 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные в субботу, 17 июня, продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта.

Об этом говорится в новой сводке ISW.

По данным аналитиков, Министерство обороны России и другие российские источники утверждают, что украинские силы провели локальные наземные атаки к западу и югу от Кременной Луганской области.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции под Бахмутом, а российские источники утверждают, что украинские силы атаковали северные и южные окраины Бахмута.

Минобороны РФ и другие российские источники также утверждают, что российские силы отбили ограниченные украинские наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.

По данным института, украинские военные продолжали контрнаступательные операции на юг, юго-запад и юго-восток от Великой Новоселки вблизи административной границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей.

Украинские силы также проводили контрнаступательные операции на юго-запад и юго-восток от Орехова на западе Запорожской области.

Маляр также заявила, что украинские силы продвинулись до двух километров в нескольких направлениях на юге Украины.

16 июня в Генштабе ВСУ заявили, что украинские подразделения успешно вели наступательные действия на направлениях:

Новоданиловка-Роботино (в сторону Токмака, Запорожская область),

Левадное-Старомайорское (на границе Запорожской и Донецкой областей),

к востоку от населенного пункта Ступочки в Донецкой области, вытеснив там россиян с занимаемых позиций,

в районе Угледара ВСУ имели успех на отдельных участках.

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на три километра.